Frische Jobs in Tirol: Frische-Lieferant KRÖSWANG auf Expansionskurs

Das Familienunternehmen Kröswang – Österreichs führender Frische-Lieferant für Gastronomie und Hotellerie – hat die 400-Millionen-Umsatzmarke geknackt und sucht für weiteren Erfolgskurs nach Talenten in Tirol!

2024 konnte KRÖSWANG einen Rekordumsatz von satten 400,7 Millionen Euro verzeichnen. „Wir sind unbestrittener Wachstums-Champion der Branche und mehr als doppelt so stark gewachsen wie unser Mitbewerb“, erklärt Eigentümer Manfred Kröswang stolz. 600 Mitarbeiter an 12 Standorten leben den unverwechselbaren KRÖSWANG-Spirit und eine Flotte von 200 LKW trägt ihn bis ins Kühlhaus von 15.000 Kunden.

„Mein Ziel ist, dass Menschen bei KRÖSWANG sowohl in ihrer Aufgabe als auch in ihrer Persönlichkeit wachsen.“

Beeindruckende Zahlen, die nur mit den besten Mitarbeitern der Branche möglich sind, ist Manfred Kröswang überzeugt: „Wir wollen der attraktivste Arbeitgeber aller Lebensmittelgroßhändler sein, mit den zufriedensten Mitarbeitern und glücklichsten Kunden!“ Und für dieses Ziel wird insbesondere in Richtung Mitarbeiter viel investiert. So zum Beispiel in zahlreiche Benefits, Events und Weiterbildungsprogramme. Nicht umsonst konnte sich KRÖSWANG im Ranking der 300 besten Arbeitgeber Österreichs den stolzen Platz 46 sichern.