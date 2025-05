Sechs Tage, 60 Filme: Das IFFI feiert den internationalen Film

Filme, die neue Perspektiven eröffnen. Das IFFI #34 lädt ein, filmisch in unbekannte Lebenswelten einzutauchen: in die Tiefen der Minen Boliviens, in den Alltag ohne Strom in Kinshasa, in die absurde Arbeitswelt einer Fernsehjournalistin unter einem Propagandaregime oder in das Schulgeschehen eines Landes im Krieg. Die Filme führen das Publikum von Schrottplätzen bei Tbilisi über die Vulkanlandschaften der Kapverden zu einer illegalen Party in Teheran – bis hinein in einen Nachtclub in Kigali.