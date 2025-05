Heimatgemeinde des verunglückten Radlers trauert: Saisoneröffnung in Kals abgesagt

Nach dem tödlichen Sturz eines 36-jährigen Mountainbikers hat in seiner Heimatgemeinde niemand Lust, zu feiern. Das musikalische Wanderopening am kommenden Wochenende findet nicht statt.

Kals a. Gr. – Die Gemeinde Kals am Großglockner trägt Trauer. Ein 36-jähriger Gemeindebürger ist letzte Woche beim Mountainbiken gestürzt und an den Folgen der schweren Kopfverletzungen gestorben. Der Kalser, ein begeisterter Sportler, war im Bike Park Lienz unterwegs gewesen. Zwei Buben hatten den regungslosen Körper gefunden, er wurde ins Krankenhaus gebracht. Jede Hilfe kam zu spät.

„Aufgrund des tragischen Vorfalls ins unserer Gemeinde wird das Kalser Wanderopening (29. bis 31. Mai) abgesagt“, lässt die Tourismusinformation der Großglockner-Gemeinde wissen. Zur Eröffnung war ein Multivisions-Vortrag des Extrembergsteigers Roger Schäli über seine Touren im Himalaja und in den Alpen geplant. Am Freitag und Samstag wäre die Wandersaison mit Musik und Schmankerln bei einigen Hütten eingeläutet worden. Das findet nun nicht statt.

Die große Anteilnahme und das Mitgefühl für die Hinterbliebenen zeigt sich in den vielen Kondolenzen, die bei der Parte im Internet eingetragen wurden. Am Freitag, den 30. Mai, wird der Kalser zur letzten Ruhe gebettet. Die Verabschiedung beginnt um 14 Uhr, die Begräbnismesse findet in der Pfarrkirche Kals statt. Am Mittwoch, 28. Mai und am Donnerstag, 29. Mai, wird in der Aufbahrungshalle gemeinsam für den Verstorbenen gebetet.