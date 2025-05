Merz äußert Besorgnis: Deutschland kritisiert Israels Offensive im Gazastreifen scharf

Auch der deutsche Kanzler Friedrich Merz findet mittlerweile klare Worte und kritisiert das Vorgehen Israels: „Wir sind mehr als besorgt über die Intensivierung der militärischen Aktivitäten der israelischen Armee in Gaza, und wir sind bestürzt über das Schicksal der Zivilbevölkerung und das furchtbare Leiden“, sagte Merz am Rande seines Besuchs in Finnland. „Die massiven militärischen Schläge der israelischen Armee im Gazastreifen lassen für mich keine Logik mehr erkennen, wie sie dem Ziel dienen, den Terror zu bekämpfen und die Geiseln zu befreien.“ Was gerade in den vergangenen Tagen vorgefallen sei, „das erscheint mir als nicht mehr zwingend notwendig zur Verteidigung des Existenzrechts Israels und zur Bekämpfung des Terrorismus der Hamas“. Die Zivilbevölkerung werde in einem Übermaß in Mitleidenschaft gezogen.