Klocker-Preis an Duo: Jakob Lena Knebl und Ashley Hans Scheirl werden ausgezeichnet

Hall – Jakob Lena Knebl und Ashley Hans Scheirl erhalten den mit 20.000 Euro dotierten Klocker Kunstpreis 2025. Die Preisverleihung findet mit der Eröffnung der zugehörigen Ausstellung am 3. Oktober im Klocker Museum in Hall in Tirol statt. Der zum sechsten Mal vergebene Hauptpreis wird seit 2014 KünstlerInnen verliehen, „deren Werk exemplarisch für die Entwicklung der österreichischen Kunst und von internationaler Bedeutung ist“.