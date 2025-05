In Zirl kam es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten. An der Kreuzung Dir.-Prantl-Straße/Sportplatzweg kollidierte der Wagen eines 61-Jährigen mit dem Bike eines 43-Jährigen. Der Motorradfahrer wurde ins Krankenhaus Hall eingeliefert. Der Autolenker und seine Beifahrerin blieben unverletzt. (TT.com)