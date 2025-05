Trump versucht Kanada mit "Golden Dome" zu locken

US-Präsident Donald Trump hat Kanada erneut Schutz durch sein geplantes neues Raketenabwehrsystem angeboten. Sollte das nördliche Nachbarland "ein eigenständiger, aber ungleicher" Staat bleiben, werde eine Teilnahme am "Golden Dome" 61 Milliarden US-Dollar (rund 54 Mrd. Euro) kosten, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. "Aber es wird null Dollar kosten, wenn sie unser geschätzter 51. Bundesstaat werden." Kanada ziehe dieses Angebot in Betracht, schrieb er weiter.

Bis zum Ende seiner Amtszeit in knapp vier Jahren möchte der Republikaner für die USA einen "Golden Dome" aufbauen, nach dem Vorbild des israelischen "Iron Dome". Er hatte bereits zuvor erklärt, Kanada habe Interesse an einer Beteiligung bekundet. Medien zitierten den kanadischen Premierminister Mark Carney übereinstimmend mit der Aussage, die Idee werde auf höchster Regierungsebene geprüft.

Allerdings dürften die Einverleibungsäußerungen des US-Präsidenten wie bereits in der Vergangenheit für große Empörung sorgen. Bei seinem Antrittsbesuch in Washington hatte Carney den territorialen Ambitionen Trumps eine humorvolle, aber unmissverständliche Absage erteilt: Kanada stehe nicht zum Verkauf, betonte er.

Trump hatte das Vorhaben kurz nach seiner Amtseinführung im Jänner per Verfügung angestoßen. Der "Golden Dome" soll weit über die bestehenden US-Abwehrsysteme hinausgehen und würde sich deutlich vom israelischen Vorbild unterscheiden. Denn die geografischen und sicherheitspolitischen Bedingungen in den USA sind grundlegend anders. Weder Mexiko noch Kanada stellen eine militärische Bedrohung dar. Aufgrund der enormen Größe der USA gibt es außerdem große Zweifel an der Effizienz eines landesweiten Systems.