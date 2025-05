Fortsetzung von Gaza-Hilfslieferungen verzögert sich

Nach Tumulten verzögert sich die Fortsetzung von Hilfslieferungen im Gazastreifen durch eine neue Stiftung. Die Gaza Humanitarian Foundation (GHF) schrieb in einer Mitteilung an die Einwohner des Küstenstreifens, Hintergrund der Verzögerung seien Unruhen und die Nichteinhaltung von Regeln durch einige Personen. Man arbeite daran, einen sicheren Ablauf der weiteren Verteilung zu gewährleisten. Am Dienstag hatten zahlreiche Menschen eine Verteilstelle der GHF überrannt.

In den kommenden Stunden solle eine Mitteilung über die neuen Verteilungszeiten veröffentlicht werden. Außerdem sollten zwei weitere Verteilzentren in Betrieb genommen werden. Nach einem vorherigen Aufruf hatten sich bereits zahlreiche Palästinenser zu einem Verteilzentrum in Rafah im Süden des Gazastreifens begeben, um dort Lebensmittelpakete in Empfang zu nehmen.

Nach Angaben des UNO-Menschenrechtsbüros wurden am Dienstag eine Person getötet und 47 weitere verletzt. Laut den vorliegenden Informationen habe das israelische Militär Schüsse abgegeben, sagte UNO-Menschenrechtssprecherin Ravina Shamdasani der Deutschen Presse-Agentur. Die israelische Armee betonte, Soldaten hätten lediglich Warnschüsse abgegeben.

Die neu gegründete Stiftung GHF hatte am Dienstag in Rafah ein Verteilzentrum für Hilfsgüter eröffnet. Israelischen Medienberichten und Augenzeugen zufolge kam es zu chaotischen Szenen. Es war von der Stürmung des Verteilzentrums und Plünderungen die Rede. Später berichteten palästinensische Rettungskräfte, drei Menschen seien durch Schüsse der israelischen Armee getötet und Dutzende weitere verletzt worden.

Angesichts einer monatelangen Blockade von Hilfsgütern durch Israel, die zuletzt etwas gelockert worden war, hat sich die verzweifelte Lage vieler Menschen in dem umkämpften Küstenstreifen nochmals verschlimmert. In dem von rund zwei Millionen Palästinensern besiedelten Gebiet, das zu weiten Teilen zerstört ist, fehlt es an Nahrungsmitteln, Trinkwasser, Medikamenten und nahezu allen Dingen des täglichen Bedarfs.

Die GHF soll nach dem Willen der israelischen Regierung künftig für die Verteilung der Hilfsgüter zuständig sein. Bisher seien rund 8.000 Lebensmittelpakete verteilt worden, teilte die Stiftung mit. Jedes Paket könne etwa fünf bis sechs Menschen für dreieinhalb Tage ernähren. Insgesamt seien es 462.000 Mahlzeiten. Allerdings sei es wegen Behinderungen durch die islamistische Hamas zu mehreren Stunden Verzögerung bei der Auslieferung gekommen.

Das Hamas-Medienbüro teilte nach dem Vorfall mit, der von Israel initiierte Mechanismus zur Verteilung von Hilfsgütern sei ein "totaler Misserfolg". Das von der Terrororganisation kontrollierte Innenministerium hatte die Einwohner des Gazastreifens zuvor dazu aufgerufen, den neuen Verteilmechanismus zu boykottieren.

Mit der von den USA unterstützten Verteilstrategie will die israelische Regierung nach eigenen Angaben verhindern, dass die Hamas Lieferungen für ihre eigenen Zwecke abzweigt und weiterverkauft, um damit dann Kämpfer und Waffen zu bezahlen. UNO-Vertreter sagen, Israel habe keine Beweise dafür vorgelegt.

Die vier GHF-Verteilungszentren im Süden und im Zentrum des Gazastreifens sollen von US-Sicherheitsfirmen betrieben werden. Israel will so Hilfsorganisationen der UNO und anderer internationaler Helfer umgehen.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sprach am Dienstagabend von einem "momentanen Kontrollverlust" bei der Verteilung der Hilfsgüter. "Wir haben es wieder unter Kontrolle gebracht", sagte er bei einer Ansprache. Man werde weitere Zentren eröffnen.

"Die Idee ist grundsätzlich, der Hamas die Plünderungen humanitärer Hilfsgüter als ein Kriegsinstrument wegzunehmen und sie der Bevölkerung zu geben", so Netanyahu. Ziel sei es, "eine sterile Zone im Süden Gazas zu haben, in der die gesamte Bevölkerung sich zu ihrem eigenen Schutz bewegen kann".