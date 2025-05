Gaza-Stiftung eröffnet zweites Verteilungszentrum

Die Gaza Humanitarian Foundation (GHF) hat nach eigenen Angaben ein weiteres Verteilungszentrum für humanitäre Hilfsgüter im Gazastreifen eröffnet. Dort sei ohne Zwischenfälle Lebensmittelhilfe aus acht Lastwagen verteilt worden, hieß es in der Mitteilung der Stiftung. An den zwei eröffneten Verteilungszentren seien bisher 14.550 Lebensmittelpakete verteilt worden. Jedes Paket könne 5,5 Menschen dreieinhalb Tage lang ernähren. Es handle sich um 840.262 Mahlzeiten.

Auch an der ersten Verteilungsstation in Rafah seien neue Lebensmittel angekommen und sollten dort verteilt werden. Es hatte Berichte über Verzögerungen nach Tumulten bei der Eröffnung des Zentrums am Dienstag gegeben. Die Stiftung dementierte Angaben des UNO-Menschenrechtsbüros, denen zufolge am Dienstag an dem Verteilungszentrum in Rafah durch Schüsse der israelischen Armee ein Mensch getötet und 47 verletzt worden sein sollen.