Feuerwehr rückte in Hall aus: Rauchentwicklung nach Unfall mit Gabelstapler und Lkw

Dienstagabend kam es bei einem Logistikunternehmen in Hall zu einem Wasserstoffperoxid-Austritt. Wie ein 22-jähriger Mitarbeiter berichtet, dürfte es gegen 18.20 Uhr beim Beladen eines Lkw mit einem Gabelstapler zu einem Unfall gekommen sein.

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an.

Dabei wurde ein Behälter mit 20%-igem Wasserstoffperoxid beschädigt, wodurch die Flüssigkeit in den Kanal gelangte. Zur Eindämmung des Vorfalls wurde Ölbindemittel in den Kanal eingebracht, was eine chemische Reaktion mit Rauchentwicklung verursachte. Die Feuerwehr entleerte den Lkw und verdünnte das Wasserstoffperoxid mit Wasser, sodass keine weitere Gefahr bestand. (TT.com)