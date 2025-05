Lienzer fiel auf 22-jährige Betrügerin herein und überwies ihr all seine Ersparnisse

Auf eine 22-jährige Betrügerin war in Lienz ein 64-jähriger Mann hereingefallen und überwies ihr über Monate hinweg Zehntausende Euro. Die beiden lernten sich im Herbst 2024 kennen und die Frau erschlich sich durch wiederholte Täuschungen das Vertrauen des Mannes.

Sie gab unter anderem an, ihre Mutter sei schwer erkrankt bzw. verstorben und sie benötige Geld für Pflege- und Bestattungskosten, weshalb er ihr immer wieder Geld überwies.

Erst als seine Ersparnisse aufgebraucht waren, vertraute sich der Mann seiner Schwester an, woraufhin eine Anzeige erstattet wurde. Am Dienstag wurde die Verdächtige bei einem weiteren Treffen am Bahnhof Lienz schließlich durch die Polizei festgenommen.