Zweite Staffel der Kultserie kommt: Palfrader und Ofczarek kehren zurück nach „Braunschlag“

Wien – Die Kult-Serie „Braunschlag“ bekommt nach über zehn Jahren eine 2. Staffel. Dass Ideen dazu gewälzt wurden, war bereits seit mehreren Monaten bekannt. Am Mittwoch hat der ORF in einer Aussendung nun endgültig grünes Licht für das Comeback von Robert Palfrader als Bürgermeister Gerri Tschach und Nicholas Ofczarek als Discobetreiber Richard Pfeisinger gegeben. Die Dreharbeiten für „Braunschlag 1986“ sollen Mitte Juni starten. Die Ausstrahlung erfolgt 2026 auf ORF 1 und ORF ON.