Zukunftsimpulse für die Elementarbildung im Bezirk Schwaz

„Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf darf nicht an eingeschränkten Öffnungszeiten oder einem fehlenden Angebot scheitern. Unser Ziel ist es, in Tirol ein bedarfsgerechtes, flächendeckendes und ganzjähriges Angebot zu schaffen“, betont Hagele.

Ferienbetreuung gewinnt zunehmend an Bedeutung. 81 Prozent der Einrichtungen im Bezirk Schwaz bieten Betreuung in den Semester- und Osterferien an. Gemeindekooperationen sorgen für ein bedarfsgerechtes Sommerangebot. „Eltern müssen sich darauf verlassen können, dass ihre Kinder auch in den Ferien gut betreut sind. Das Land Tirol setzt hier gezielt Anreize, um Gemeinden und Träger bei der Organisation von Ferienbetreuung zu unterstützen“, erklärt Hagele.