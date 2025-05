Traktor-Walze prallte in Hall gegen Auto: Lenkerin verletzt

Eine 43-Jährige wurde am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Hall verletzt. Die Frau fuhr gegen 9 Uhr mit dem Auto auf der Tiroler Straße Richtung L8 Absam. Zeitgleich fuhr ein von Westen kommender 40-Jähriger mit seinem Traktor in die Kreuzung ein. Dabei touchierte die am Traktor befestigte Walze das Auto der Frau, das dadurch um 90 Grad gedreht wurde.