Die Schürzenjäger lassen es wieder krachen

Finkenberg – Das Schürzenjäger Open Air gehört im August zu Finkenberg wie die Butter aufs Brot. Auch heuer will die Band rund um Bandleader Alf Eberharter und Sänger Dominik Ofner wieder Tausende Fans auf dem Festivalgelände bei den Finkenberger Almbahnen begeistern. Allerdings nicht mehr wie sonst Anfang August. Das große Konzert unter freiem Himmel findet heuer am 23. August statt.

Das Wochenende beginnt traditionell mit dem Hey Mann Festl! am Mittwoch, gefolgt von der Warm-Up-Party am Freitag. Der Höhepunkt ist der Festival-Samstag, an dem die Schürzenjäger gemeinsam mit Gastmusikern aus Deutschland, Österreich und Südtirol die Bühne rocken. Neben der legendären Band treten Astrid Wirtenberger mit Band, das Entertainment-Erlebnis Tiroler Schmäh, die Lokal-Matadore Die Jungen Mayrhofner, die Mountain-Rock-Band Die Söhne Tirols und der Partykoloss Sunnseitn auf. Beginn ist um 14 Uhr.