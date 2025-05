Dein Sport. Deine Finals. Deine App.

Vom 18. bis 22. Juni heißt es bei den Sport Austria Finals powered by Österreichische Lotterien wieder: Bühne frei für Action, Gänsehaut und sportliche Höchstleistungen. Innsbruck und Tirol werden zum Hotspot für alle, die Sport nicht nur sehen, sondern auch erleben, ausprobieren und spüren wollen. Zum fünfjährigen Jubiläum des Multi-Sport-Events gibt es ein besonderes Extra: So digital waren die Finals noch nie. Versprochen!

Wer mittendrin statt nur dabei sein will, hat sie ab jetzt immer griffbereit: die brandneue Sport-Austria-Finals-App – kostenlos für Android und iOS. Sie vereint alles, was du brauchst – auf einen Blick, in Echtzeit und direkt in deiner Hosentasche. Und das mit vielen Benefits. Welche Sportarten finden wann und wo statt? Welche Disziplinen laufen parallel? Und wo gibt’s den nächsten Livestream? Die App bündelt alles Wissenswerte: Wettkämpfe, Locations und Startzeiten – inklusive direkter Links zu den Übertragungen. Damit du nichts verpasst, sondern genau dort bist, wo es spannend und unterhaltsam wird. Für alle teilnehmenden Athlet:innen gibt es noch viele weitere exklusive Add-ons.