Rücktritt mit 22 Jahren: Tiroler ÖSV-Läuferin gab Karriereende bekannt

Rücktritt im ÖSV-Team: Valentina Pfurtscheller hängt ihre Ski an den Nagel. Das gab die Tirolerin am Mittwoch bekannt. „Mein jüngeres Ich würde nie glauben, wie weit mich diese Reise gebracht hat“, schrieb die 22-Jährige auf Instagram zu einem Schwarz-Weiß-Video mit Ausschnitten aus ihrer Laufbahn.

Zum großen Durchbruch reichte es nicht, immerhin stand die Technik-Spezialistin vom WSV Neustift bei zwei Weltcuprennen in Flachau und am Semmering am Start.