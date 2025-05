Über Nacht in die Niederlande: Neuer Nightliner von Innsbruck nach Amsterdam

Gute Nachrichten für alle, die nach Amsterdam reisen wollen: Ab sofort fährt der neue Nachtzug der ÖBB auf den Strecken von Wien nach Amsterdam und von Innsbruck nach Amsterdam. Damit setze Österreich „einen weiteren Meilenstein im klimafreundlichen Ausbau des europäischen Bahnverkehrs“, erklärt Peter Hanke, Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur in einer Presseaussendung.

Am Dienstag feierte der Nachtzug die Premierenfahrt in die niederländische Hauptstadt. Von Innsbruck (Abfahrt 20.46 Uhr) dauert die Fahrt mit dem Zug rund 13 Stunden und 12 Minuten, von Wien nach Amsterdam (Abfahrt 19.25 Uhr) ist man 14 Stunden und 23 Minuten am Weg. Zu den Tickets geht's HIER. (TT.com)