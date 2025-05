Ofner musste sich Chatschanow nach Fünfsatz-Krimi geschlagen geben

Sebastian Ofner verlor am Mittwoch einen Fünfsatz-Thriller gegen den als Nummer 24 gesetzten Russen Karen Chatschanow und verpasste den dritten Einzug in die dritte French-Open-Runde en suite. Der 29-jährige Steirer, der Chatschanow vergangene Woche im Genf-Viertelfinale noch ausgeschaltet hatte, glich bei sehr windigen Bedingungen einen 1:2-Satzrückstand aus, verlor aber nach 3:58 Stunden 5:7,6:3,5:7,6:4,2:6.

Ofner wurde wohl das enorme Pensum der vergangenen Wochen zum Verhängnis: Allein im Mai hat der Steirer sein insgesamt 13. Match gespielt, in der Vorwoche hatte er in Genf aus der Qualifikation heraus das Semifinale erreicht. Filip Misolic ist am Donnerstag (4. Match nach 11 Uhr) gegen Denis Shapovalov (CAN-27) als letzter Österreicher im Einzeleinsatz.

Titelverteidiger Carlos Alcaraz hat am Mittwoch bei den French Open in Paris den ersten Satz abgeben müssen, steht aber in der dritten Runde. Der als Nummer zwei gesetzte Spanier besiegte den Ungarn Fabian Marozsan 6:1,4:6,6:1,6:2. Dafür musste sich Mitfavorit und Madrid-Sieger Casper Ruud überraschend dem Portugiesen Nuno Borges in vier Sets beugen. Der zweifache Paris-Finalist hatte körperliche Probleme und musste nach Satz drei behandelt werden.