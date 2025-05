Massiver Gletscherabsturz in der Schweiz: Dorf unter Geröll begraben, 64-Jähriger vermisst

Seit Tagen wurde im Schweizer Blatten ein massiver Gletscherabsturz erwartet. Am Mittwoch war es dann soweit. Das Dorf wurde bereits letzte Woche geräumt. Ein 64-jähriger Einheimischer wird weiter vermisst.

Blatten – In der Schweiz hat ein enormer Gletschersturz am Mittwoch das bereits evakuierte Bergdorf Blatten (Kanton Wallis) unter sich begraben. Fast 90 Prozent des Ortes wurden laut dem Regionalen Führungsstab von einer mehrere Meter hohen Schlammlawine verschüttet. Eine 64-jähriger Einheimischer wurde vermisst, eine Suchaktion verlief bisher erfolglos. Auslöser der Ereignisse war ein Bergsturz am rund 3.800 Meter hohen Kleinen Nesthorn, oberhalb des nun abgestürzten Birchgletschers.