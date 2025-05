Schwerer Verkehrsunfall auf der Brennerstraße: Vier Personen verletzt

Die vier Verletzten wurden mit dem Hubschrauber und der Rettung in Krankenhäuser gebracht. Die Straße war für rund 30 Minuten komplett gesperrt.

Gries am Brenner – Am Mittwochnachmittag kam es auf der Brennerstraße zu einem schweren Unfall. Gegen 15 Uhr fuhr ein 69-jähriger Niederländer mit seinem Auto in Richtung Norden. Auf Höhe des Brennersees wollte der Mann überholen und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Auto, welches von einem 65-jährigen Italiener gelenkt wurde.