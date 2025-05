Von der Leyen erhält Karlspreis

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erhält am Donnerstag (ab 11.15 Uhr) in Aachen den Internationalen Karlspreis. Die Chefin der EU-Kommission wird ausgezeichnet, weil sie als "starke Stimme Europas in der Welt" die Interessen der EU und ihrer Freunde kraftvoll vertrete, wie das Karlspreis-Direktorium erklärte. Die Verleihung findet im Rathaus von Aachen statt. Redner sind der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und König Felipe VI. von Spanien.