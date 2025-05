Rechtsextreme Chega stärkste Oppositionspartei in Portugal

Die rechtspopulistische Chega ist bei der Parlamentswahl in Portugal die stärkste Oppositionspartei geworden. Das stand Mittwochabend nach Auszählung der im Ausland abgegebenen Stimmen fest. Am Wahlabend am 18. Mai lag die Sozialistische Partei (PS) mit 23,4 Prozent noch knapp vor Chega (22,6 Prozent), beiden hätten 58 Mandate erhalten. Nach der am Mittwoch veröffentlichten endgültigen Auszählung kommt Chega nun auf 60 Sitze im Parlament, während die PS 58 Sitze erhält.