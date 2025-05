Moskau schlägt Kiew zweite Gesprächsrunde vor

Im Ringen um ein Ende des Ukraine-Kriegs schlägt Russland der Regierung in Kiew eine weitere direkte Gesprächsrunde über eine Waffenruhe am Montag vor. Dabei könnten die Vorschläge beider Seiten besprochen werden, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge am Donnerstag nachdem die Ukraine darauf gepocht hatte, das Memorandum sofort zu bekommen. Der Kreml erklärte, noch keine Antwort von der Ukraine zum Gespräch erhalten zu haben.

Peskow reagierte mit der Bekräftigung des Vorschlags auf Forderungen des ukrainischen Außenministers Andrij Sybiha nach einer sofortigen Übergabe des russischen Memorandums mit Vorschlägen für eine Waffenruhe. "Das ist alles nicht konstruktiv", sagte Peskow. Russland will demnach nicht, dass die Vorschläge vor den Verhandlungen öffentlich diskutiert werden. Die Verhandlungen sollen wieder in Istanbul stattfinden. "Hier muss man entweder seine Bereitschaft zur Fortsetzung der Verhandlungen bestätigen oder das Gegenteil tun", sagte Peskow.

Unterdessen begrüßte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Russlands Vorschlag, am 2. Juni in Istanbul eine weitere Runde von Gesprächen mit der Ukraine abzuhalten. Das habe seine Hoffnungen auf Frieden gestärkt. Auf einem Flug aus Aserbaidschan erklärte Erdogan gegenüber Reportern, Ankara stehe mit beiden Ländern in Kontakt. Die jüngste Dynamik in den Bemühungen für eine Waffenruhe biete eine Chance für einen dauerhaften Frieden.