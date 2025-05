Selenskyj wirft Russland Verzögerungen bei Verhandlungen vor

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wirft Russland vor, vor den am Montag geplanten zweiten Gesprächen ein Memorandum mit einem Vorschlag zur Lösung des Konflikts zurückzuhalten. "Selbst das sogenannte 'Memorandum', das sie versprochen und scheinbar mehr als eine Woche lang vorbereitet haben, hat noch niemand gesehen", sagte er in seiner nächtlichen Videoansprache.

"Die Ukraine hat es nicht erhalten. Unsere Partner haben es nicht erhalten. Selbst die Türkei, die das erste Treffen ausgerichtet hat, hat die neue Agenda nicht erhalten", sagte Selenskyj. Russland hat der Regierung in Kiew zuvor eine weitere direkte Gesprächsrunde über eine Waffenruhe am Montag vorgeschlagen. Dabei könnten die Vorschläge beider Seiten besprochen werden, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge am Donnerstag nachdem die Ukraine darauf gepocht hatte, das Memorandum sofort zu bekommen.