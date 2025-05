24-Jähriger in Innsbruck von fünf Personen brutal attackiert und verletzt

In der Nacht auf Christi Himmelfahrt wurde ein Bulgare in der Salurner Straße von fünf derzeit unbekannten Tätern angegriffen. Der Mann wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Innsbruck –In der Nacht auf Donnerstag, kurz nach Mitternacht, kam es in der Salurner Straße in Innsbruck zu einem gewalttätigen Vorfall. Wie die Polizei in der Früh berichtet, attackierten fünf bis dato unbekannte Personen einen 24-jährigen Bulgaren mit Fauststößen und Fußtritten. Der Mann erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades am Kopf und Oberkörper.