Anzeige folgt: 17-Jähriger ohne Führerschein sorgte für Kollision in Innsbruck

Innsbruck – An Christ Himmelfahrt gegen 1.20 Uhr war ein 17-jähriger Österreicher mit einem Auto auf der Meinhardstraße in Innsbruck in südlicher Richtung unterwegs. Beim Versuch das Fahrzeug zu wenden, kollidierte er mit einem hinter ihm fahrenden Pkw, der von einem 44-Jährigen gelenkt wurde.