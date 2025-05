Deutscher Weltcup-Sieger beendet seine Karriere: „Reise hat mich für das Leben geprägt“

„THE END!“ Mit diesen Worten eröffnete Stefan Luitz sein Posting, in dem er seinen Abschied vom Ski-Rennsport verkündete. „Nach 15 Jahren im Ski-Weltcup sage ich: Servus.“

Es lief jedoch nicht alles nach Wunsch in der Karriere von Luitz. „Aber leider musste ich auch die Schattenseiten des Leistungssports kennenlernen – schwere Verletzungen, Rückschläge, Zweifel, ständiger Druck. Momente, in denen es mehr mentale Stärke brauchte als körperliche. Doch genau das hat diese Reise so intensiv gemacht und mich definitiv fürs Leben geprägt“, gab der Bayer offen zu.