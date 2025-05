Neun Wochen altes Baby lebensgefährlich verletzt: Eltern in Spital festgenommen

Wien – Ein 35-jähriger Deutscher und eine 38-jährige kroatische Staatsangehörige sind am Mittwochabend in Wien festgenommen worden, nachdem sie in Verdacht stehen, ihr neun Wochen altes gemeinsames Kind derart schwer misshandelt zu haben, dass für dieses Lebensgefahr bestand. Die Festnahme erfolgte gegen 20.30 Uhr noch in dem Spital, in das die Eltern ihre Tochter wegen eines Krampfanfalls gebracht hatten.