Drama und Tränen in Leipzig: Schwerer Sturz und Mutterfreuden

Es war die große Überraschung vor dem Mehrkampffinale der Damen bei der Turn-EM in Leipzig: Die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz, Europameisterin am Stufenbarren 2022, gab bekannt, Mutter zu werden. Kurz darauf folgte ein großer Schock: Topfavoritin Helen Kevric stürzte.

Bei drei Olympischen Spielen stand sie in sieben Finals, war Europameisterin in ihrem Lieblingsgerät Stufenbarren und WM-Dritte. „Mit einem Herzen voller Dankbarkeit und unvergesslicher Erinnerungen verabschiede ich mich von meiner aktiven Karriere als Turnerin“, schrieb sie bei Instagram.

Kevric hatte sich als Drittbeste für das Mehrkampf-Finale qualifiziert und war mit berechtigten Medaillen-Hoffnungen an den Start gegangen. Überdies hatte sie als Beste den Endkampf am Stufenbarren erreicht und damit beste Aussichten, an ihrem Spezialgerät den EM-Titel zu gewinnen. Zuletzt war dies eben Elisabeth Seitz in München gelungen.