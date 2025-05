Rund 150 Pakete in Wörgl veruntreut: 27-Jähriger wollte sich in die Türkei absetzen

Die Polizei konnte den Österreicher noch vor seinem Abflug verhaften. Was die Beamten in seinem Gepäck fanden, belastet ihn nun schwer.

Wörgl – Am Flughafen in Wien Schwechat klickten die Handschellen: Weil ein 27-jähriger Österreicher sich an rund 150 Paketen eines Elektromarktes in Wörgl bereichert haben soll und sich daraufhin in die Türkei absetzen wollte, wurde er am Mittwoch verhaftet.