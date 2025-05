Sinner beendete Gasquets Karriere: „Kleine Mozart“ trat von der Tennis-Bühne ab

Paris - Jannik Sinner ist bei den French Open in die dritte Runde eingezogen. Der topgesetzte Südtiroler blieb am Donnerstag auch gegen Richard Gasquet ohne Satzverlust und schickte seinen 38-jährigen Widersacher aus Frankreich in den Ruhestand. Sinner benötigte für seinen siebenten Sieg im achten Spiel nach der Dopingsperre knapp zwei Stunden und gab beim 6:3,6:0,6:4-Erfolg nur sieben Games ab. Er trifft nun auf den Tschechen Jiri Lehecka.