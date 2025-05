Gesundheitsberufe im Fokus: Aktionstag an der HLWest begeistert Schüler

Innsbruck - Beim „Tag der Gesundheit“ an der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HLW) West in Innsbruck tauchten rund 400 SchülerInnen in die Welt der Gesundheitsberufe ein. Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele betonte in ihrer Eröffnungsrede: „Gesundheitsberufe sind weit mehr als ein Job – sie sind die Zukunft.“

Am 28. Mai hatten die Jugendlichen die Möglichkeit, bei praxisnahen Workshops und Impulsvorträgen von 32 ehrenamtlichen Vortragenden aus den Bereichen Medizin, Pflege, Therapie und Sozialarbeit spannende Einblicke zu gewinnen. Die Veranstaltung wurde von einer Projektgruppe des Masterstudiums „MBA im Gesundheitswesen“ an der fh gesundheit organisiert. Direktorin Martina Lasser und ihr Team von der HLWest unterstützten die Initiative tatkräftig.

Früh Perspektiven aufzeigen

„Dass so viele Expertinnen und Experten aus dem Gesundheitswesen ihr Wissen weitergeben und jungen Menschen Einblicke in ihr Berufsbild gewähren, freut mich besonders“, sagte Hagele. Vor dem Hintergrund demografischer Entwicklungen und dem steigenden Bedarf an qualifizierten Fachkräften sei es essenziell, Jugendlichen früh Perspektiven aufzuzeigen.

Der Aktionstag bot den SchülerInnen nicht nur eine Orientierung für ihre berufliche Zukunft, sondern zeigte auch die gesellschaftliche Bedeutung der Gesundheitsberufe. Intensivpfleger Matthias Baumgartner sprach in seinem Impulsvortrag über die Auswirkungen von Social Media auf das Selbstbild und Selbstwertgefühl.