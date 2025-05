Tiroler Jugendliche als Spitzenreiter im Erste-Hilfe-Wettbewerb

Beim 24. Bundesbewerb für Erste Hilfe des Österreichischen Jugendrotkreuzes am Maltschacher See in Kärnten haben Tiroler Schüler:innen beeindruckende Leistungen gezeigt. Die Mittelschule Kematen sicherte sich den Bundessieg in der Kategorie Lebensretter:innen, während das BG/BRG Sillgasse aus Innsbruck den zweiten Platz in der Kategorie Erste Hilfe Meister belegte.