Menschen im Lötschental sind fluchtbereit: Lage nach Gletscherabbruch spitzt sich zu

Betroffen sind die Gemeinden Gampel und Steg rund 20 Kilometer unterhalb des verschütteten Dorfes Blatten. Insgesamt wohnen in dem Gebiet mehr als 2000 Menschen, aber der Aufruf gilt nur für die Ortsteile am Talgrund, wie die Gemeinden mitteilen. In der Nähe fließt die Lonza in die Rhone. Oberhalb von Gampel und Steg ist bei Ferden ein Staudamm und Auffangbecken. Dort wurde bereits Wasser abgelassen, aber ob das Becken die ganzen Wassermassen auffangen kann, ist unklar.