43-Jährige wollte in Häselgehr Hund retten und stürzte in den Tod

Bei einer Wanderung in Häselgehr kam es am Donnerstag zu einer tödlichen Tragödie. Eine vierköpfige Gruppe begab sich zu Mittag von Grießau zur Grießbachalm. Mit dabei waren auch zwei Hunde, die ohne Leine liefen.

Auf Höhe der Wasserstation rannte einer der Hunde plötzlich in Richtung eines Abhanges. Eine 43-Jährige geriet in Panik und eilte ihrem Hund hinterher. Das Tier stürzte in weiterer Folge den Wasserfall hinab.