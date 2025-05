Preise für Wohnhäuser haben sich in Tirol seit 2015 verdoppelt

Die Hauspreise haben sich in Tirol in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt. Laut Zahlen der Statistik Austria kostete der Quadratmeter Wohnfläche in Wohnhäusern im Jahr 2024 im Schnitt 4920 Euro. 2015 war es mit 2417 noch in etwa halb so viel. Bei den Eigentumswohnungen kostete der Quadratmeter im Vorjahr mit 4727 um 64 Prozent mehr als noch vor einem Jahrzehnt (2884 Euro).

Tirol ist in aktuellen Preisstatistik zwar nicht Spitzenreiter, liegt aber weit über dem Durchschnitt. Am höchsten waren die Häuserpreise 2024 in Wien (5492 Euro pro Quadratmeter), Vorarlberg (5077 Euro) und Salzburg (5000 Euro), am tiefsten rangierten sie im Burgenland (1804 Euro) und in der Steiermark (2411 Euro). Bei den Wohnungspreisen führt Vorarlberg (4962 Euro) die Liste der teuren Pflaster an, vor Wien (4941 Euro) und Salzburg (4926 Euro).