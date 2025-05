Ö3-Sommerkonzert mit Esther Graf

Esther Graf hat sich in den vergangenen Jahren als eine der außergewöhnlichsten Stimmen im Deutschpop etabliert. Mit ihrer Musik vereint sie energiegeladen Pop, Punk und Urban-Sounds mit persönlichen Themen und bezaubert ihre Fans mit ausverkauften Tourneen. Aus der deutschsprachigen Musikszene ist sie deshalb nicht mehr wegzudenken. Als Stimme der Gen Z begeistert sie mit ihrem Debütalbum „happy worstday“, erfolgreichen Features wie der Top-3-Single „Mama hat gesagt“ (mit SDP und Sido) und als Songwriterin. Seit ihrem Durchbruch 2022 mit „mit dir schlafen“ (feat. Alligatoah) ist die Kärntnerin in Playlists, Medien wie BRAVO und Vogue und sogar auf dem Times Square in New York präsent. Und mit über 90 Millionen Streams und 10 Millionen Videoaufrufen ist Esther Graf übrigens die meistgestreamte Österreicherin.