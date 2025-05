Tiroler Weltmeister Haaser präsentiert seinen neuen Ausrüster: „Willkommen im Team“

Altenmarkt – Raphael Haaser hat vor dem Olympiawinter einen Ausrüsterwechsel vollzogen. Der Riesentorlauf-Weltmeister von Saalbach kehrte Fischer den Rücken und fährt ab sofort für Atomic. Die Pongauer Skifirma stellte den 27-jährigen Tiroler am Freitag auf ihren Social-Media-Kanälen vor. Fischer hätte Haaser laut eigenen Angaben gerne gehalten. Zuvor hatte der Ausrüster die Verträge von einigen ÖSV-Athleten, darunter Haasers Schwester Ricarda, aus finanziellen Gründen nicht verlängert.

Haaser stand seit Kindheitstagen an auf Fischer-Latten. Sein Abschied klang dementsprechend wehmütig. „Es war eine der schwierigsten Entscheidungen in meinem Leben. Ihr wisst, ich bin kein Mann großer Worte, aber diese Zeilen zu schreiben, treibt mir Tränen in die Augen.“ Bei Atomic stehen mit Manuel Feller, Marco Schwarz und Fabio Gstrein bereits einige ÖSV-Athleten unter Vertrag. (APA)