Google verblüfft mit Demo von ultra-realistischen, KI-generierten Videos

Seit wenigen Tagen ist Googles KI-Videomodell Veo 3 verfügbar. Damit lassen sich unglaublich realistische Videos generieren, wie der Tech-Gigant in mehreren Demo-Videos präsentiert. Ab sofort ist Veo 3 in 71 Ländern verfügbar. Europa muss allerdings noch warten.

Ein Geländefahrzeug schießt durch eine massive Matsch-Lacke. Zwei Frauen nähern sich einer hohen Klippe in Irland, hohe Wellen schlagen an die Küste. Eine Feder wird von einem Windstoß erfasst und verfängt sich in einem Spinnennetz. Die Videos, die Google als Demos für den neuen Video-Generator Veo 3 präsentiert, haben es in sich.