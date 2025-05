Auto in Flammen in Tauerntunntel: Tunnelsperre mitten im Reiseverkehr

Ein Pick-up brannte rund 50 Meter vom Nordportal entfernt im Tauerntunnel in Salzburg am Freitag völlig aus. Der Lenker konnte aus dem Tunnel flüchten.

Der Tauerntunnel auf der A10 in Salzburg ist am Freitagvormittag wegen einesFahrzeugbrandes gesperrt worden. Der Pkw, der in Fahrtrichtung Villach unterwegs war, ging rund 50 Meter weit vom Nordportal entfernt in Flammen auf. Dem Lenker sei es noch gelungen, den Anhänger, auf dem sich zwei Pkw befanden, abzuhängen und dann aus dem Tunnel zu flüchten, wie Christian Lackner, Abschnittsfeuerwehrkommandant Pongau, der APA schilderte. Der Mann blieb offenbar unverletzt.