Nach Lawinenabgang in Südtirol: Vermisster 28-jährige Tourengeher tot aufgefunden

Im Ortlergebiet in Südtirol ereignete sich am Freitagvormittag ein Lawinenunglück, bei dem ein 28-jähriger Tourengeher ums Leben kam. Die Suche nach ihm wurde aufgrund der Lawinengefahr zunächst unterbrochen. Samstagfrüh wurde der Leichnam schließlich gefunden.

Sulden – Ein 28-jähriger Tourengeher ist am Freitagvormittag im Bereich der Königsspitze im Ortlergebiet in Südtirol bei einem Lawinenabgang getötet worden. Die Lawine hatte zwei Tourengeher mitgerissen - während einer von ihnen unverletzt blieb, wurde der andere verschüttet. Eine Suchaktion nach dem 28-Jährigen aus Leifers war am Freitag abgebrochen worden, Samstagfrüh wurde schließlich seine Leiche entdeckt, berichteten Südtiroler Medien. Sein Leichnam wurde im Lawinenkegel unterhalb der Königsspitze gefunden.