Feuer in Mehrparteienhaus in Götzens: Defekt bei Akku löste Brand aus

Götzens – Am späten Freitagnachmittag kam es in einem Mehrparteienhaus in Götzens zu einem Brand. Das Feuer war in der Garage ausgebrochen - und löste einen Großeinsatz aus. Es waren die Feuerwehren Götzens, Axams und Völs mit neun Fahrzeugen und 68 Feuerwehrleuten im Einsatz.