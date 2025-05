Kochtopf mit Öl entzündete sich: Nachbarn löschten Wohnungsbrand in Völs

Zu einem Brand kam es am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr in einer Wohnung in Völs. Wie die Polizei berichtet, entzündete sich am Herd ein Kochtopf mit Öl. Zwei Nachbarn wurden auf den Brand aufmerksam, konnten über den Balkon in die Wohnung einsteigen und das Feuer löschen.