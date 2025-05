Kollision bei Überholmanöver: Motorradfahrerin bei Unfall in Nassereith verletzt

Eine 35-jährige Bikerin prallte am Freitagnachmittag gegen einen Pkw und wurde in den Straßengraben geschleudert. Ihr Motorrad wurde schwer beschädigt.

Nassereith – Am Freitagnachmittag wurde eine Motorradfahrerin in Nassereith verletzt. Die 35-Jährige war mit ihrem Bike gegen 15.25 Uhr Richtung Holzleiten unterwegs. Bei einem Überholmanöver kam es dann zur Kollision mit einem Auto. Als die Frau links am Fahrzeug vorbeiziehen wollte, bog dieses ab.