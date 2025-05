Mann verletzte Kontrahenten in Brixlegg schwer und wehrte sich gegen Polizei

Eine Anzeige wegen Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt zieht ein Vorfall am Freitagnachmittag in Brixlegg nach sich. Laut Polizei kam es gegen 16.20 Uhr in einem Betrieb zu einem Streit zwischen einem 43-jährigen Deutschen und einem 44-jährigen Österreicher.