Live und im kleinen Rahmen: So war das exklusive Konzert von Chris Steger in Innsbruck

Am Tag vor Christi Himmelfahrt war es wieder einmal so weit. In den Life Radio Räumlichkeiten in Innsbruck fand ein exklusiver Studio-Gig statt. Austro-Pop-Sänger Chris Steger gab am Mittwochabend ein Unplugged Konzert im kleinen Rahmen – inklusive Meet & Greet. Wir haben für euch die besten Bilder.