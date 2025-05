Bewerbungsfrist für Kogler-Nachfolge bei Grünen endet

Bei Österreichs Grünen steht ein Führungswechsel bevor. Morgen, Sonntag, endet die Bewerbungsfrist für die Nachfolge von Werner Kogler als Bundessprecher. Aufgezeigt hat bis jetzt nur Leonore Gewessler. Chancenreiche parteiinterne Konkurrenz zeichnet sich nicht ab. Ob sich trotzdem noch jemand aus der Deckung wagt, wollen die Grünen am Dienstag bekannt geben. Die Wahl erfolgt dann am 29. Juni bei einem Bundeskongress in Wien.