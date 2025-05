Weltnichtrauchertag -WHO für Verbot von Aroma-Tabakprodukten

Angesichts der Zahl junger Tabaknutzer ruft die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Regierungen dringend auf, Tabak- und Nikotinprodukte mit Aroma zu verbieten. Sie nennt etwa Geschmacksrichtungen wie Gummibärchen oder Zuckerwatte. Solche Aromen machten aus giftigen Produkten jugendfreundliche Köder, schreibt die WHO zum Weltnichtrauchertag am heutigen Samstag, 31. Mai. Sie würden zudem mit schweren Lungenkrankheiten in Verbindung gebracht.