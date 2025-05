Israel fliegt erstmals seit einem Monat Angriffe auf Syrien

Israel hat am Freitag erstmals seit einem Monat Ziele in Syrien aus der Luft angegriffen. Das syrische Staatsfernsehen meldete einen Angriff auf die Ortschaft Sama südlich der Stadt Latakia an der Mittelmeerküste im Nordwesten des Landes. Das israelische Militär schrieb wenig später von einem Angriff auf ein Waffenlager, in dem Antischiffsraketen gelagert gewesen seien. Zudem seien Boden-Luft-Raketen zerstört worden.